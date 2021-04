Alex Kidd in Miracle World DX arrivera le 24 juin, aussi sur PS5 et Xbox Series

Le célèbre Alex Kidd s’apprête à faire son retour dans Alex Kidd in Miracle World DX, le remake du jeu mythique qui a bercé l’enfance de nombreuses personnes. Annoncé l’année dernière, le titre avait simplement indiqué qu’il arriverait en 2021, mais il donne aujourd’hui une date plus précise et des plateformes supplémentaires.

Une sortie estivale pour le titre

On l’attendait sur PC (via Steam et Epic Games Store) , PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais Alex Kidd in Miracle World DX arrivera également sur PS5 et Xbox Series, et ce dès le 24 juin prochain.

Pour fêter cette annonce, Merge Games et Jankenteam publient un nouveau trailer, dévoilé chez IGN, qui permet d’admirer les changements apportés à ce remake, avec une toute nouvelle direction artistique et la possibilité de jouer au jeu d’origine si certains le souhaitent.