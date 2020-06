Alex Kidd in Miracle World DX annoncé pour 2021 sur PC

Avec toutes les licences cultes des années 80-90 qui reviennent ces derniers temps, il n’est pas étonnant de voir chaque mascotte de l’époque se payer une cure de jouvence pour tenter un comeback. Après Spyro, Crash Bandicoot ou encore Streets of Rage 4, c’est au tour d’Alex Kidd de faire son retour.

L’idole de la Master System revient

Annoncé à l’occasion du IGN Summer of Gaming, Alex Kidd in Miracle World revient avec une refonte complète grâce à Merge Games, sous l’appellation Alex Kidd in Miracle World DX. Le titre ne se contentera pas de ressasser de nombreux souvenirs, puisqu’en plus des niveaux originaux du jeu, des niveaux inédits seront intégrés.

Un mode Boss Rush sera aussi présent, et si l’on pourrait profiter d’un nouveau design et de musiques remises au gout du jour, il sera possible de passer par le mode Rétro pour retrouver le style visuel d’origine.

Pour le moment, Alex Kidd in Miracle World DX a seulement été annoncé sur PC pour début 2021, mais le titre devrait logiquement débarquer sur consoles.