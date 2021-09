Alan Wake Remastered est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Ce n’était presque plus un secret étant donné que les fuites s’accumulaient ces dernières semaines, mais c’est désormais officiel : oui, Alan Wake est de retour avec un remaster. C’est via un fan site de la licence et un message personnel de Sam Lake de Remedy que l’on apprend cette bonne nouvelle, avec quelques détails en plus.

Alan Wake est vraiment de retour cette fois

Alan Wake Remastered est donc prévu pour sortir sur PC via l’Epic Games Store, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur PS4 et PS5, mettant fin à son exclusivité sur les consoles de Microsoft. Pour le moment aucune date précise n’a été donnée si ce n’est qu’il sortira cet automne. Pour rappel, le leak indiquait quant à lui une sortie le 5 octobre prochain, on attend donc de voir si cela va se confirmer par la suite.

Ce remaster permettra au jeu d’afficher de la 4K, en plus de contenir divers bonus comme les commentaires de Sam Lake et les 2 DLC du jeu, The Signal et The Writer selon Eurogamer. Les modèles de personnages ont été retravaillés pour l’occasion, et les cinématiques ont été améliorées, mais l’histoire restera bien la même.

On attend désormais plus d’informations sur la sortie et des images.