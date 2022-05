Last Moon, l’action-RPG nostalgique, se dévoile au travers d’une vidéo de gameplay en exclusivité

Héritier des plus grands RPG cultes des années 90 comme Chrono Trigger ou encore Secret of Mana, Last Moon est le deuxième et ambitieux projet de Sköll Studio, studio français composé de 3 développeurs qui n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils sont également auteurs de Koloro, puzzle plateformer sorti en 2018.

A l’occasion de l’AGFD, Vincent Metallo, game artist, game design et game developper sur le titre nous accompagne au travers d’une séquence de gameplay commenté afin d’en savoir plus sur la génèse, les mécaniques et l’univers de ce nouveau projet.

Une recette à l’ancienne alléchante

Petit tour du propriétaire au sein de cette séquence de gameplay commenté. Dans Last Moon, vous incarnez un héro se réveillant après un long sommeil dans un monde corrompu suite à la destruction de la lune. Le jeu s’inspire des légendes de Sköll et Hati, dans une version plus romancée.

Fidèle à la tradition des top-down RPG, vous devrez parcourir des zones variées, combattre moulte ennemis à l’aide d’esquives, de parades et autres compétences, et améliorer votre personnage au fil de l’aventure.

Projet ambitieux d’une petite équipe de passionnés, Last Moon se dote d’une fenêtre de sortie entre fin 2023 et début 2024. On peut s’estimer heureux d’avoir un aperçu de gameplay du titre qui semble très bien se porter, en plus d’être un régal pour les yeux.