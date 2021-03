Best Day Ever dévoile sa date de sortie en vidéo

Le jeu Best Day Ever était lui aussi présent lors de cette deuxième édition de l’AG French Direct. L’équipe lyonnaise de ReRolled Studio a profité de son passage pour diffuser en exclusivité son nouveau trailer qui se terminait par l’annonce de la date de sortie.

Best (Release) Day Ever

Il faudra donc attendre le 7 mai pour emménager à Waters City avec sa Switch ou son PC. Best Day Ever est un jeu de gestion très narratif qui permet d’influencer le quotidien de quatre habitants de cette ville. Pour vous donner une idée, cela se rapprocherait de la gestion de la carrière d’un Sims mais avec une écriture beaucoup plus poussées, des choix à faire et donc des fins multiples.

On retrouve :

Jordan Neal, un joueur de basket universitaire qui compte profiter de leurs victoires récentes pour présenter son copain à son équipe

Jenny, une étudiante modèle mais se sent de plus en plus dépassée à quelques semaines des partiels.

Emma Nadjeur, une cadre très compétente de la grande biscuiterie locale qui est confrontée au sexisme de ses collègues

Paul Hitik, un candidat aux élections municipales qui se démarque par son envie de lutter contre les injustices

Et chacun a droit à son propre entourage avec qui il faudra gérer ses relations, notamment en passant par son téléphone portable pour échanger des messages, des appels ou organiser son emploi du temps.

Best Day Ever sortira sur PC (via Steam) et Switch le 7 mai 2021. Sachez que si le jeu vous intéresse, nous venons également de sortir sa preview.