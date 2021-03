Aperçu Best Day Ever – Un titre narratif prometteur

Best Day Ever est la nouvelle production des Lyonnais de Rerolled Studio. Contrairement à son précédent jeu orienté dans le partygame mobile avec Game Kingdom, Best Day Ever nous plonge dans un jeu purement narratif, teinté d’aspect gestion. Nous avons pu tester la démo, et voyons si le soft nous a emballés en prévision de sa sortie prochaine.

Conditions de test : Nous avons terminé la démo de Best Day Ever en 40 minutes en prenant notre temps. La démo a été testée sur PC avec 16 Go de RAM, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 GHz.

De longues journées de travail pour Emma Nadjeur

Dans cette démo de Best Day Ever, nous avions la possibilité de jouer un petit bout de l’histoire d’Emma Nadjeur. Effectivement, il n’était possible de jouer que seulement 10 petits jours histoire de voir pas mal de mécaniques de jeu. Notez évidemment que trois histoires supplémentaires de trois autres protagonistes seront de la partie dans la version finale du jeu de Rerolled studio.

Pour en revenir au contenu de la démo, nous suivons l’histoire d’Emma Nadjeur, une manager travaillant dans l’entreprise agroalimentaire BisKot. Sous la houlette d’un PDG bougrement sexiste et l’appelant par des petits surnoms pas des plus agréables, Emma a pour objectif final de commercialiser les fameux Crok Chok. Et fatalement avant cet objectif final, notre protagoniste devait remplir au fil de cette démo bon nombre de tâches demandées par ses supérieurs afin de parvenir à ce but final.

Pour le reste côté gameplay, Best Day Ever propose dans un premier temps des phases de dialogues, jeu narratif oblige. Inévitablement, vous aurez des choix de dialogues à effectuer dans le titre et cela influera logiquement sur le moral d’Emma, en bien comme en mal. Cela lui permettra aussi de faire avancer les objectifs qui peuvent s’accumuler au fil du jeu en fonction de vos actions effectuées.

Concrètement, la mécanique de jeu est classique mais diablement efficace. Nous avons avons d’ailleurs hâte de voir combien de fins proposera le titre pour chaque personnage en fonction des choix réalisés. En tout cas, tout est bien parti pour favoriser la jouabilité, et les thèmes abordés dans le jeu peuvent être super intéressants s’ils sont bien traités sur la longueur. D’autant plus que ces derniers sont plus que jamais d’actualité.

Une narration imbriquée dans un aspect gestion

Outre cet aspect narratif à base de choix de dialogues, Best Day Ever se dote mine de rien d’un aspect gestion du quotidien de notre personnage. Effectivement, Emma aura à son actif une barre d’énergie, d’éloquence, de moral en passant par son argent.

Et pour faire simple, l’énergie vous permettra d’accomplir les tâches quotidiennes en cliquant sur les nombreux bâtiments vous proposant des actions – faire du sport, allez au cinéma, travailler etc… -, tandis que la barre d’éloquence sera précieuse pour certains choix de dialogues. Quant au moral, il vous donnera la possibilité d’être forcément un peu plus productif. Pour ce qui est enfin de l’argent, il sera très utile pour acheter de la nourriture et bien d’autres joyeusetés afin de booster vos barres d’énergie ou de moral entre autres.

Bien entendu, chaque action effectuée fera avancer automatiquement la journée. De ce fait, pour accomplir certaines tâches en temps et en heure, vous devrez en permanence vérifier l’heure et la date tout à droite de l’écran histoire de ne rien louper. Le téléphone portable au milieu de l’écran vous donnera aussi la faculté de vérifier tout ce qui est agenda, contacts, messages ou bien votre inventaire, regroupant diverses tisanes ou boissons énergiques à utiliser afin de vous redonner un coup de boost bien senti.

Qu’on se le dise, l’interface est claire et nette, même si vous pourrez être un peu dérouté au début. Mais très vite, vous prendrez vite l’habitude de ce gameplay simpliste et jouable uniquement à la souris. Et puis dans le fond, on trouve là un gameplay à mi-chemin entre narration et simulation assez complet qui fonctionne bien. Le tout, dans un style graphique minimaliste certes, mais véritablement soigné de bout en bout.