Age of Empires IV sortira cet automne et montre du gameplay avec une série de vidéos

Comme promis, le Age of Empires Fan Preview a eu lieu ce weekend et a été l’occasion de faire le plein d’informations concernant le futur Age of Empires IV. L’événement nous a ainsi montré quelques minutes de gameplay pour le titre, ainsi qu’une période de sortie pour ce dernier.

Le titre fait le plein de vidéos

C’est donc dès cet automne que Age of Empires IV va débarquer, mais il faudra encore se montrer patient pour obtenir une date plus précise. On sait cependant qu’une bêta fermée est en route.

Le titre a eu droit à plusieurs vidéos afin de nous montrer son gameplay où l’on peut voir le retour à l’époque médiévale, mais aussi de nous présenter différentes civilisations, comme le peuple mongol et le peuple chinois, qui auront chacun leur propre façon de se battre.

La partie maritime du titre a également été brièvement montrée durant l’événement. Quatre campagnes seront disponibles et la première d’entre elles concernant l’Angleterre et Harold le Conquérant.

Age of Empires IV sortira donc cet automne à une date encore non annoncée sur PC via Steam et le Xbox Game Pass PC.