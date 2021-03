Age of Empires IV se montrera lors d’un événement dédié à la licence le 10 avril

Plus d’un an après avoir lâché quelques informations sur son développement, peu de temps après son apparition lors du X019, Age of Empires IV est toujours en vie. Le titre fera son grand retour sur le devant de la scène au cours du Age of Empires Fan Preview, un nouvel événement dédié à la licence, qui sera diffusé le 10 avril prochain à 18h heure française sur Twitch, Facebook et YouTube.

Du gameplay au programme

Comme l’indique le site officiel de Xbox, la présentation durera 30 minutes et montrera « du gameplay, des civilisations, le mode campagne et plus encore » sur le jeu de stratégie. Notez également que « des surprises qui raviront les joueuses et les joueurs d’Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires III: Definitive Edition » sont prévues. Rendez-vous dans trois semaines !

Age of Empires IV sortira à une date inconnue sur PC.