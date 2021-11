Age of Empires IV aura droit à deux mises à jour majeures d’ici le printemps 2022

Disponible depuis le 28 octobre dernier sur PC, Age of Empires IV est un épisode convaincant malgré des performances visuelles et techniques inférieures à celles proposées par les précédents opus de la saga. Après avoir reçu un patch au contenu assez timide plus tôt cette semaine, le STR aura droit à deux mises à jour majeures : une d’ici la fin de l’année et l’autre au printemps 2022.

Des équilibrages cet hiver, les mods et parties classées en 2022

Age of Empires IV officially released on 10/28, and we've loved watching you play! We are so grateful to our community for keeping the spirit of Age alive and for those of you joining us for the first time with Age IV. Let's take a look at what's coming: https://t.co/wC1xRE6TRM pic.twitter.com/7jW4f9HSAP — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) November 17, 2021

Comme expliqué sur le site officiel du titre, cet hiver (et plus précisément d’ici fin décembre si on se fie à la mention « Winter 2021 »), le jeu bénéficiera d’ajustements au niveau de la mini-carte mais aussi de l’interface utilisateur dans le cas où on joue avec la civilisation chinoise, permettra d’afficher le score de tous les joueurs et joueuses pendant une partie (option disponible uniquement en mode spectateur pour le moment) et profitera de plus d’une centaine d’équilibrages de gameplay.

Bien que la liste complète de ces derniers n’ait pas encore été révélée, les équipes de World’s Edge et de Relic Entertainment ont notamment annoncé que les arbalétriers, les arbalétriers d’élite et les lanciers « constitueront une plus grande menace pour la cavalerie » et qu’il ne sera plus possible de dupliquer des reliques à l’infini avec les Rus’.

Concernant la seconde mise à jour majeure qui n’arrivera pas avant le printemps 2022, elle intègrera également de nouveaux équilibrages, des correctifs divers et variés et surtout le support des mods ainsi que l’arrivée des parties classées. Celles-ci vous donneront la possibilité de remporter des récompenses exclusives en fonction de vos performances en ligne au cours de chaque saison qui durera douze semaines.

En plus d’avoir partagé cette roadmap, les développeurs ont indiqué explorer d’autres pistes qui pourraient venir bonifier l’expérience de jeu suite aux différents retours de la communauté comme des améliorations à apporter au système des raccourcis clavier et à l’interface affichant les statistiques d’une unité, un rééquilibrage de l’IA, jugée trop agressive en mode Facile et pas assez en mode Difficile, et l’intégration de cheat codes, un élément absent au lancement de cet épisode.