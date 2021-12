Afterlove EP : Un jeu d’aventure narratif annoncé par les créateurs de Coffee Talk et What Comes After

Diffusé hier en fin d’après-midi, le Nintendo Indie World Showcase a permis à plusieurs productions indépendantes de se mettre en avant comme OlliOlli World, Sea of Stars, Loco Motive mais aussi Afterlove EP. Développé par les créateurs de Coffee Talk et What Comes After au sein du studio indonésien Pikselnesia, il s’agit d’une aventure narrative façon visual novel intégrant des mécaniques issues des simulations de drague et des jeux de rythme.

Rama racontera son histoire l’été prochain

Prenant place au sein de la ville animée de Jakarta, le titre proposera aux joueurs et aux joueuses de suivre l’histoire de Rama, un musicien perturbé par le récent décès de sa petite amie Cinta. Durant tout un mois, vous suivrez son quotidien et rencontrerez plusieurs personnages qui tenteront de l’aider à tourner la page, ce qui est loin d’être simple étant donné que la voix de la jeune fille ne quitte jamais son esprit.

Au cours de la partie, vous devrez donc faire des choix qui auront des conséquences sur la vie de Rama et la fin de son histoire. Arriverez-vous à faire en sorte que le jeune homme aille de l’avant ? Pour le savoir, rendez-vous à l’été 2022 sur PC, via Steam, l’Epic Games Store, GOG et Humble Store, Nintendo Switch et PlayStation (plateformes non précisées pour le moment).