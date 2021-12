After The Fall : Le jeu VR montre du gameplay sur toutes les plateformes

C’est sans aucun doute la grosse sortie VR de cette fin d’année. After the Fall arrive dans quelques jours et a profité de la conférence UploadVR pour dévoiler de nouvelles séquences de jeu. Tout en rappelant sa sortie imminente, le FPS coopératif a lâché trois bonnes minutes de gameplay en montrant successivement des séquences issues des différentes plateformes.

Un bon tour d’horizon

Dans cette vidéo, rien de bien nouveau, mais un parfait rappel du concept du titre: After the Fall est un FPS coopératif en réalité virtuelle, jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs, où l’on sera plongé dans un Los Angeles post-apocalyptique. L’objectif est de coopérer et de faire face aux multiples morts-vivants pour avancer dans les différents niveaux.

Vertigo Games profite de ce gameplay pour présenter ses différentes plateformes. On peut ainsi y découvrir des séquences de jeu issues du PlayStation VR, du Meta Quest 2 (Oculus Quest 2) ou encore d’autres casques compatibles Steam VR. Cela vous permet de comparer les graphismes, tout en ayant la confirmation que le jeu est cross-platform. Sortie prévue le 9 décembre 2021.