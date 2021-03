After the Fall tient sa fenêtre de sortie dans un nouveau trailer

Près de deux ans après son annonce officielle, After the Fall y dévoile son nouveau trailer. Le soft s’accompagne d’ailleurs d’une fenêtre de sortie sur Oculus Rift & Quest, PlayStation VR et PC via Steam.

Un trailer cinématique alléchant en attendant sa sortie imminente

Développé par les créateurs du sympathique Arizona Sunshine, After the Fall se remontre à nouveau en prévision de sa sortie. Le titre nous entrainera dans les vestiges d’un Los Angeles des années 80 à l’arrêt à cause d’une épidémie transformant les humains en snowbreed.

Vous devrez ainsi lutter pour votre survie, et sachez que la production de Vertigo Games pourra se jouer en solo comme en coopération jusqu’à quatre joueurs. Une belle panoplie d’armes sera à votre disposition pour lutter contre ces créatures, et des combats de boss seront aussi au menu.

Dans son ambiance bougrement glaciale, After the Fall est complètement séduisant sur le papier, et il ne reste plus qu’à attendre une date plus précise. En attendant, le titre est prévu pour cet été, sans plus de précisions sur Oculus Rift & Quest, PlayStation VR et PC via Steam.