AFK Arena : Aperçu et présentation du RPG mobile gratuit

Si vous êtes adeptes des jeux mobiles, vous n’êtes sans doute pas passés à côté de la mode des gacha, souvent décriés pour leur caractère hasardeux et pay-to-win. Mais certains titres se démarquent néanmoins de la masse en proposant un contenu gratuit très satisfaisant, sans inciter à l’achat.

Parmi eux se trouve AFK Arena, disponible sur Android et iOS, qui connaît un grand engouement depuis plusieurs mois et qui a de sacrés arguments pour perdurer encore des années, avec des mises à jour régulières et du contenu à foison. Décryptons ensemble le jeu free-to-play de Lilith Games pour comprendre ce succès.

Des héros uniques et charismatiques

AFK Arena nous embarque dans le monde d’Esperia, un endroit rempli de magie et de héros qui font bloc pour lutter contre l’invasion des ténèbres. Le joueur a donc pour but de rassembler une équipe constituée des meilleurs combattants pour avancer au travers des différents paliers de l’histoire, où chaque chapitre représente un endroit particulier de la carte du monde. Le sentiment de progression se ressent alors véritablement puisque chaque chapitre amène avec lui un décor différent.

Cela participe à donner vie au lore du jeu, qui est surtout développé dans les récits de tous les personnages jouables. Dès l’obtention d’un héros, vous pourrez consulter son histoire sous la forme d’un récit simplement en vous rendant sur son profil. Vous pourrez également profiter des portraits de chaque personnage et ainsi admirer la direction artistique du titre, qui le démarque sans conteste des autres jeux du genre.

C’était d’ailleurs l’un des objectifs de l’équipe de développement, comme nous le mentionne le directeur artistique : « Au début du projet, nous avons passé énormément de temps afin de trouver un style artistique qui plaise à tous les joueurs. Nous visons quelque chose à la fois simple et unique ».

Il rajoute également que les artistes se sont inspirés par l’art occidental, notamment du côté des peintures murales et des cathédrales mais aussi selon les retours de la communauté : « L’équipe artistique de AFK Arena a été très inspirée par la passion que notre communauté a démonté à travers la création de fan art. C’est vraiment une force motrice et une source d’idées qui nous inspirent pour apporter plus de personnages et de contenu au monde d’Esperia. Nous sommes touchés par l’implication des joueurs et leurs créations ».

AFK Arena Story Trailer

Chaque héros possède alors sa propre identité visuelle, d’autant plus que tous les personnages sont répartis entre différentes classes bien différentes, à savoir : les Porteurs de Lumières, les Pugilistes, les Sauvageons, les Morts-vivants, ainsi que d’autres factions annexes plus rares. Avec un système similaire au triangle des armes dans Fire Emblem, chaque classe possède un avantage par rapport à une autre, ainsi qu’une faiblesse. A vous de constituer la meilleure équipe (de cinq héros) en sachant cela pour prendre part au combat.

Et des héros, vous n’en manquerez pas. Lors de sa sortie en avril dernier, le titre possédait déjà une bonne vingtaine de héros, mais il en compte aujourd’hui plus de cinquante à débloquer et à collectionner. Pour les avoir, il faudra compter sur votre chance avec le système de gacha, mais pas que. AFK Arena déploie régulièrement des quêtes à effectuer où il est possible de recruter des héros gratuitement, sans dépenser un seul cristal.

Les cristaux d’ailleurs, ne sont pas non plus une denrée très rare. Ces derniers vous servent à invoquer vos héros, et s’il est possible de les acheter avec votre propre argent, vous ne ressentirez pas forcément le besoin de le faire. Contrairement aux autres gachas traditionnels, le jeu n’est pas avare en récompenses dès lors que votre activité sur le jeu est régulière. Il est ainsi possible d’avancer à un rythme très soutenu dans les différents modes de jeu sans jamais mettre la main au portefeuille.

Un RPG passif mais stratégique

De plus, vos héros continuent à progresser même quand vous ne jouez pas. Après quelques heures d’absences sur le jeu, vous gagnerez moult récompenses en y retournant grâce aux efforts de votre équipe principale. De quoi avoir toutes les armes pour ensuite vous lancer dans des combats en temps réel, où tout est automatisé excepté l’utilisation de l’attaque spéciale de chaque héros (vous pouvez aussi enclencher le mode auto pour n’avoir rien à faire).

Dynamiques sans être expéditifs, ces affrontements nécessiteront d’avoir bien réfléchi à la composition de votre équipe pour pouvoir l’emporter. Il faudra alors jouer sur les faiblesses de vos adversaires tout en prenant part au bon positionnement de départ de vos personnages, ce qui peut changer totalement un combat.

Une fois les bases maîtrisées, il est alors possible de s’aventurer en dehors du scénario avec du traditionnel PvP en arène, mais également de nombreux modes PvE qui vous donneront l’opportunité d’améliorer vos héros et vos équipements très rapidement. N’oublions pas non plus les nombreuses autres quêtes proposées quotidiennement, qui vous assurent d’invoquer une bonne dizaine de héros chaque semaine sans avoir besoin de passer des heures sur le jeu.

AFK Arena est donc sans conteste l’un des meilleurs titres du genre, ne serait-ce que par le fait qu’il ne se fait pas gangrener par son système économique comme tant d’autres. Pour un jeu free-to-play, il reste très généreux en récompenses quotidiennes et donne tout un tas d’activités à accomplir, avec des mises à jour fréquentes qui bonifient l’expérience. Vous pouvez vous lancer dans l’aventure dès maintenant en téléchargeant le jeu sur Android ou sur iOS, histoire de profiter de l’événement hivernal encore en cours.