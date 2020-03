Adam’s Venture: Origins a droit à sa version Nintendo Switch

Le jeu d’aventure développé par SOEDESCO, Adam’s Venture: Origins, débarque sur Nintendo Switch. Il y a 4 ans, nous en réalisions le test qui ne nous avait pas totalement convaincu. Cette nouvelle nous donne l’occasion de revenir rapidement sur le jeu.

Un jeu d’exploration et d’énigmes

Adam’s Venture: Origins est avant tout une réinterprétation de la licence, qui fait suite à Adam’s Venture: Chronicles, un remake des trois premiers épisodes, sorti en 2009, 2011 et 2012 sur PC.

Vous incarnez Adam Venture, un explorateur souhaitant percer le secret du jardin d’Eden. Au programme : des ruines antiques et des énigmes. Il est accompagné dans son voyage par sa compagne, Evelyn, et fait face à la compagnie Clairvaux, souhaitant s’emparer de tous les artefacts.

Si vous souhaitez découvrir Adam’s Venture: Origins, pour pouvez passer par sa version Switch, proposée en version physique ou dématérialisée. Sinon, le jeu est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC via Steam.