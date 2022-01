Activision : Selon le Wall Street Journal, Bobby Kotick ne sera plus CEO lorsque le deal avec Microsoft sera terminé

L’affaire de la journée, et probablement de l’année, c’est le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Vous l’aurez compris, un tel deal est historique dans l’histoire de l’industrie, étant donné qu’il s’agit du plus couteux. Parmi les questions qui restent encore en suspens, on a bien entendu celle concernant l’exclusivité ou non à venir des jeux de l’éditeur, mais aussi celle concernant le statut de Bobby Kotick, le CEO d’Activision-Blizzard qui traîne une ribambelle de casseroles derrière lui. Tout est encore flou concernant son avenir, mais le Wall Street Journal vient éclaircir tout cela.

According to WSJ sources, Bobby Kotick is expected to leave once the Activision-Blizzard/Microsoft deal closeshttps://t.co/cSvFGdqpiO pic.twitter.com/6UklfQAnY1

— Nibel (@Nibellion) January 18, 2022