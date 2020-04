Alors que Cyberpunk 2077 aurait dû sortir la semaine passée avant son report, CD Projekt Red enchaîne les collaborations. Un disque dur Seagate, annoncé il y a peu, mais aussi et surtout une Xbox One X aux couleurs du jeu qui sera éditée en exemplaire limitée. Pour accompagner cette machine, une manette collector est proposée, qui, bonne nouvelle, pourra être achetée séparément. La voici en précommande.

Où précommander la manette Cyberpunk 2077 ?

Cette manette, reprenant les formes habituelles du contrôleur classique, sortira le 25 avril dans nos magasins. Si jamais vous souhaitez mettre la main dessus, étant donné qu’elle est en édition limitée, il est sans doute préférable de réserver son exemplaire assez vite. Ça tombe bien, les revendeurs viennent d’ouvrir leurs précommandes.

Elle est ainsi disponible au prix de 69.99€ :

Celle-ci est compatible avec l’ensemble des consoles de Microsoft (Xbox One S et X) et fonctionnera également sur la Xbox Series X. On ne connait pas encore les stocks mais elle s’écoulera probablement assez vite. Concernant la console Xbox One X édition limitée, celle-ci n’est pas encore en précommande mais cela ne saurait tarder.