10 accessoires indispensables pour la Nintendo Switch

La Nintendo Switch est une console polyvalente. Elle est à la fois portable et fixe, et permet de jouer seul ou à plusieurs. C’est donc une console pleine de fonctionnalités que l’on peut considérer comme novatrice, mais ces fonctionnalités peuvent parfois nécessiter l’utilisation d’accessoires (officiels ou non) pour pouvoir en profiter plus sereinement. On fait le point sur les accessoires utiles ou incontournables lors de l’achat d’une Switch.

Les accessoires indispensables

La coque de protection

La coque de protection est un accessoire nécessaire pour sa Nintendo Switch. En mode portable, un accident est vite arrivé et personne ne veut se retrouver avec une Switch à laquelle il manque un morceau suite à une chute inévitable. Les prix varient entre 10 et 30 euros (parfois moins en période de solde), à l’effigie des licences de Nintendo ou plus sobres. Vous pouvez en trouver une large gamme chez la plupart des revendeurs. Beaucoup se valent, n’hésitez pas à regarder les avis utilisateurs.

Film de protection pour l’écran tactile

Le film de protection pour l’écran tactile est assez important. Beaucoup de personnes se plaignent de rayures sur l’écran, et comme pour n’importe quel objet comportant un écran, la Nintendo Switch est assez facile à rayer. En plus d’être désagréable au toucher, cela peut parfois occasionner les problèmes avec le tactile. Généralement, des films de protection sont fournis avec les coques de protection.

Une housse de transport

Une boite de rangement ou housse de transport pour pouvoir apporter sa Nintendo Switch partout avec soi est un outil assez utile. Il en existe deux sortes. Les premières permettent de transporter uniquement la Nintendo Switch en mode portable avec quelques jeux, pratique pour la transporter dans son sac à dos sans risque.

Les autres boites permettent de transporter la Nintendo Switch et son dock. Elles sont un un peu plus massives et doivent être portées à la main ou à ranger dans le coin d’une grosse valise lors d’un voyage. Ces accessoires sont généralement (mais pas nécessairement) vendus en « pack » avec une coque de protection et un film de protection.

Il en existe différentes sortes et de différents gabaries. Certaines housses sont aussi sous licence officielle et proposent des coloris et des habillages issus de grosses licences de jeux vidéo, comme la récente pochette Animal Crossing annoncée il y a peu.

Une batterie externe

La batterie externe est un outil assez important pour la Nintendo Switch lorsqu’on l’utilise en mode portable en dehors de chez soi, lors d’un voyage par exemple. Elle a une assez grande autonomie pour les jeux offline, mais en online, la batterie peut très vite chuter.

Pour une bonne batterie externe adaptée à la Nintendo Switch, les prix varient entre 25 et 50 euros. Nous en trouvons une grosse gamme sur Amazon, et il en existe même qui s’adaptent au socle pour la console.

De nombreux choix s’offrent à vous, mais l’on peut vous conseiller la marque Anker qui propose des batteries externes adaptées au Switch et de bonne facture. C’est le cas de la Anker PowerCore 20100 mAh ou de la Anker PowerCore II 10000 mAh.

Un support

La Nintendo Switch est dotée d’un petit support rétractable à l’arrière pour pouvoir la poser. Ce support n’est néanmoins pas très fiable : il supporte mal les mouvements et n’empêche pas nécessairement la console de tomber.

Un support à deux branches qui surélève la console et qui permet de jouer en mode sur table plus facilement. Ce support peut se trouver à prix variable sur internet et certains peuvent même servir de batterie externe pour jouer sereinement lors d’un voyage en train par exemple. Des éditions Zelda et Mario existent même !

Carte micro-SD

Parenthèse obligatoire pour vous parler d’une carte micro-SD. Avec son stockage interne de seulement 32 Go, la Nintendo Switch ne peut embarquer que très peu de jeux installés si vous avez l’habitude d’acheter du dématérialisé. Il en devient donc nécessaire si ce n’est capital d’opter pour du stock supplémentaire.

Cependant, on peut être un peu perdu face à l’achat d’une cartouche de sauvegarde supplémentaire. On a pensé à vous et l’on vous renvoi vers notre guide complet où l’on vous explique comment bien choisir sa carte micro-SD pour sa Nintendo Switch.

Les inédits

Maintenant que l’on a fait le tour des accessoires utiles lors de l’achat d’une Switch, si ce n’est indispensables pour bien la protéger, on vous propose quelques autres bonnes trouvailles pour compléter votre gamme d’accessoires autour de la console. Parfois utile, parfois uniquement pour la collection, on fait le point.

Ring Fit Adventure

Bien qu’étant un jeu, Ring Fit Adventure est un accessoire idéal pour les personnes qui souhaitent se mettre au sport mais qui ne veulent pas aller dans une salle dédiée. Les exercices proposés sont variés et adaptés au joueur.

Avec sa sangle de jambe et son anneau à la force réglable, vous pouvez vous attendre à transpirer et vous réveiller avec de bonnes courbatures partout ! Le jeu propose tout de même des séances d’étirement pour éviter ce désagrément. Le prix est fixé à 79,99€ par Nintendo mais varie beaucoup selon les sites ou les magasins.

Le chargeur allume-cigare

Pour les personnes qui voyagent beaucoup en voiture (du côté passager, évidemment), le chargeur allume-cigare est quasiment indispensable si vous n’avez pas de batterie externe. Vous permettant de recharger votre console lors des voyages, cet accessoire sauvera les après-midis où vous serez coincé(e) dans les bouchons.

Un volant pour Mario Kart 8 Deluxe

Cet accessoire existe depuis l’aube de la saga Mario Kart, et son format pour Nintendo Switch ne manque pas à l’appel. Si l’envie vous prend de vous sentir comme un pilote lors de vos parties de Mario Kart avec vos amis, vous pouvez trouver cet accessoire pour la modique somme de 49,99€ sur Amazon.

Les manettes rétro

Plusieurs reproduction d’anciennes manettes de consoles Nintendo sont disponibles, que ce soit manette de NES, manettes de SNES ou de Gamecube, qui peuvent se trouver facilement sur internet. De plus, il existe des Joy-Con customisés aux couleurs d’anciennes consoles Nintendo pour les fans de rétro-gaming.

Pour conclure, protéger sa Nintendo Switch est indispensable. Il s’agit d’une console très fragile et dont la batterie peut encore être perfectionnée, même si un nouveau modèle est sorti en 2019. C’est probablement la première chose que vous devez faire en achetant une Switch : la protéger. Vous trouverez forcément votre bonheur, sur Internet ou en magasin afin de profiter de votre console sans inquiétude !