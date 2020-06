A Total War Saga: Troy sortira le 13 août, gratuit à vie le jour même sur l’Epic Games Store

Sega vient enfin de nous donner une date de sortie pour son prochain Total War. Prenez votre agenda puisque A Total War Saga: Troy arrivera sur PC le 13 août. Cela s’accompagne de deux informations majeures : le titre sera une exclusivité (temporaire) Epic Games Store et sera gratuit pour les plus rapides. Oui, à vie.

Une opération de taille

Décidément, Epic Games ne s’arrête plus. Après avoir proposé plusieurs gros titres gratuitement (Borderlands, Civilization VI et GTA 5), voici que l’on nous proposera un titre gratuit le jour de sa sortie. C’est simple, si vous récupérez A Total War Saga: Troy dans les 24 heures qui suivent sa disponibilité sur l’Epic Games Store, il sera définitivement à vous.

En plus de récupérer une exclusivité d’un an de taille, la boutique lance une nouvelle offensive, qui pourrait donc potentiellement se réitérer à l’avenir. Après cette date, bien sûr, il faudra passer à la caisse plein pot. Ou attendre sa sortie sur Steam en 2021. Quelques images et un trailer ont été mis en ligne dans la foulée.