A short Hike disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch

Bien que les deux annonces que l’on retiendra tout particulièrement de l’Indie World de ce soir sont l’arrivée de Subnautica et d’un mode coop pour Untitled Goose Game sur Switch, ce court événement ne fut cependant pas avare en surprises. Parmi elles, on comptera la sortie dès aujourd’hui de A Short Hike sur l’hybride de Big N.

Partir à l’exploration sur Switch

Disponible depuis le début de l’année passée sur PC, A Short Hike n’a pas fait grand bruit. Il faut dire qu’il ne s’adresse pas aux joueurs désireux de faire parler la poudre, de trancher dans le vif ou de sauter sur des champignons. Non, A Short Hike c’est un jeu d’exploration à la réalisation volontairement datée, dont la direction artistique et les mécaniques de gameplay incitent uniquement à explorer son monde atypique.

Un détail sur lequel il rejoindrait presque The Legend of Zelda : Breath of the Wild, bien que son style graphique rappelle quant à lui les belles heures de la Nintendo DS, avec des titres comme Final Fantasy : The 4 Heroes of Light ou encore Solatorobo : Red the Hunter. La bonne nouvelle c’est que le jeu de Adamgryu et son concept étonnant seront disponibles dans la soirée sur l’eShop de la Nintendo Switch.

On ne connaît pour le moment ni l’heure exacte ni le tarif pratiqué. Nul doute néanmoins qu’à l’instar de Steam, l’eShop affiche un tarif en deçà des 10 euros.