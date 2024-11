A quelques jours de sa sortie, STALKER 2 passe gold et dévoile un trailer et une nouvelle illustration principale

Cette fois-ci, c’est la bonne

Le studio ukrainien GSC Game World a connu l’enfer sur le développement de cette suite. Entre la guerre qui faisait rage dans leurs propres rues, l’incendie qui a ravagé leurs nouveaux locaux et la menace de piratage, on ne peut pas dire que STALKER 2 a été un long fleuve tranquille. Ce retour annoncé en 2018 s’apprête cependant enfin à sortir sur Xbox, Game Pass et PC et bonne nouvelle : plus aucun retard n’est à prévoir.

L’équipe vient en effet d’officialiser la chose : S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl est gold. C’est-à-dire que le développement est terminé et que le titre est prêt à partir pour la distribution. Pour célébrer ça, une courte vidéo ainsi qu’une nouvelle bande-annonce de gameplay ont été diffusées. Un nouveau key art a aussi été partagé, plus sombre, où l’on peut voir notre protagoniste prendre de la hauteur sur la Zone d’Exclusion.

Cette nouvelle vidéo ne nous apprend rien de vraiment nouveau, surtout avec les très régulières apparitions du jeu ces dernières mois. Mais elle reste l’occasion idéale pour apercevoir des images inédites, qui sont surtout centrée sur l’action et les affrontements urbains. On peut y voir plusieurs échanges de coups de feu et surtout, l’importance d’avoir une arme qui a été chouchoutée.

Rendez-vous dans quelques jours pour la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Le titre sera disponible ce 20 novembre 2024 sur PC, Xbox Series et Game Pass.