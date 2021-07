A Memoir Blue : Un poème interactif touchant annoncé sur consoles et PC

Annapurna Interactive et Cloister Interactive annonce A Memoir Blue, une aventure narrative qui va sans doute vous faire verser quelques larmes.

Des tristes et merveilleux souvenirs

A Memoir Blue vous mettra dans la peau de Miriam, une championne de natation qui va replonger dans ses souvenirs suite l’écoute d’une chanson de son passé. On revivra les moments de son enfance alors qu’elle était une championne en devenir, mais surtout lorsqu’elle partageait ces moments avec sa mère. Elle va tenter de renouer avec l’enfant de son passé en parcourant des environnements mélangeant dessins fait main et de la 3D. Il faudra cependant attendre un peu plus d’informations pour avoir une vision plus concrète du gameplay. En tout cas, le trailer est là pour vous tirer la larme à l’œil.

A Memoir Blue est prévu sur consoles Xbox, PlayStation, Switch et PC à une date indéterminée.