A Memoir Blue

A Memoir Blue est un jeu d'aventure développé par Cloisters Interactive et édité par Annapurna Interactive. Présenté comme un poème interactif à la direction artistique mêlant dessins traditionnels et 3D, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de suivre l'histoire de Miriam qui tente de renouer avec la petite fille qui sommeille en elle tout en se remémorant son amour pour sa mère.