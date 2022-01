A Memoir Blue, le nouveau jeu signé Annapurna Interactive, se voit repoussé de plusieurs semaines

Alors qu’on l’attendait pour dans quelques jours, voici que le prochain titre de l’éditeur Annapurna Interactive, A Memoir Blue, s’est vu reporté récemment au 24 mars prochain, ce qui n’est pas plus mal tant le mois de février est particulièrement chargé. Le titre est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et iOS.

Les souvenirs viendront nous hanter très bientôt

L’éditeur a profité d’une vidéo-trailer diffusé sur YouTube pour annoncer la nouvelle. Pour rappel, A Memoir Blue met en scène Miriam une championne de natation, qui va plonger dans ses souvenirs, notamment d’elle enfant et de sa complicité avec sa mère, au sein de scènes alliant décors dessinés à la main et décors en 3D dans un titre décrit comme étant un « poème narratif ». Le jeu est édité par Cloisters Interactive, un jeune studio qui en est à son tout premier projet. A noter que le jeu sera également disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass.