9 Years of Shadows sortira le 27 mars sur PC et plus tard sur Switch

Projet financé sur Kickstarter bien au-delà de son objectif, 9 Years of Shadows aura pris son temps avant d’arriver. Prévu initialement pour décembre 2021 lors de sa campagne de financement participatif, le metroidvania avait finalement fixé sa sortie à octobre 2022, avant de la repousser plusieurs fois. C’est finalement à la fin du mois de mars que le titre débarquera et officialise la chose avec une nouvelle bande-annonce.

Un metroidvania à la Saint Seiya ?

Chapeauté par le studio indépendant Halberd Studios et repéré par l’éditeur Freedom Games, 9 Years of Shadows est un metroidvania en 2D qui nous fait suivre l’histoire d’Europa. Cette aventurière va se glisser dans l’orphelinat de Talos où de nombreuses menaces vont l’attendre. Les références à l’animation japonaise sont nombreuses et nul doute que les armures et le style des personnages vous feront penser à Saint Seiya.

Cette nouvelle vidéo permet d’en voir un peu plus sur le gameplay et les animations en jeu. Mais celle-ci nous confirme surtout une date de sortie : 9 Years of Shadows est maintenant fixé au 27 mars 2023 sur PC via Steam et Epic Games Store. Une version Nintendo Switch est également en route mais n’arrivera pas avant le troisième trimestre de l’année.