9 Years of Shadows

9 Years of Shadows est un metroidvania en pixel art inspiré de l'animation japonaise. Développé par Halberd Studios et édité par Freedom Games, le jeu nous glisse dans la peau de la guerrière Europa qui cherche à sauver son monde d'une sombre malédiction. Plusieurs artistes de renom ont travaillé sur la bande-son tels que Michiru Yamane (Castlevania), Manami Matsumae (Megaman) et Norihiko Hibino (MGS 3).