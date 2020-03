The Seven Deadly Sins : Grand Cross bat des records par le chiffre 7

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible depuis le 3 mars 2020 et déjà il explose des records de téléchargements comme nous le confirme Netmarble. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont attendu leur heure (et surtout leur chiffre fétiche) pour afficher les résultats.

Netmarble tire les trois 7

Jackpot pour le RPG mobile en free to play adapté du manga The Seven Deadly Sins, celui-ci vient en effet de dépasser les 7.770.000 de téléchargements dans le monde entier. Autant dire que la version globale du titre, sortie 1 an après le Japon, est un succès.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross has become incredibly popular across the globe–with more than 7,770,000 downloads! To celebrate we'll soon be hosting a special event! #thesevendeadlysinsgrandcross pic.twitter.com/Ud9bjkB3Ab — The Seven Deadly Sins: Grand Cross (@7DS_en) March 18, 2020

Selon nous, il le vaut bien car il faut admettre que nous sommes face à un excellent titre. N’hésitez pas à consulter notre test pour plus de précisions. A l’occasion de cette bonne nouvelle, le soft annonce qu’un événement spécial débarquera bientôt avec, on imagine, une tonne de cadeaux virtuels pour les fidèles. On rappelle qu’hier, le jeu s’est mis à jour pour accueillir notamment un nouveau Ban.

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.