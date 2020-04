Le 35ème épisode des Mythes de Fortnite est en ligne

Depuis de longs mois maintenant, chaque semaine, une chronique hebdomadaire est publiée sur la page Youtube de Fortnite FR intitulée les Mythes de Fortnite. Le but est simple : les internautes proposent des mythes, c’est à dire des croyances, rumeurs et autres exploits potentiellement réalisables dans le jeu grâce aux nouveaux objets introduits notamment.

L’équipe de Fortnite FR et plus particulièrement Ionix (un youtubeur reconnu) choisissent ainsi 5 mythes parmi les plus intéressants et les testent afin de valider ou non le mythe proposé par chaque internaute choisi en fonction de sa faisabilité ou non. A la fin de la vidéo, un vote est ouvert pour élire le meilleur mythe de la semaine afin que le gagnant remporte 2000 v-bucks la semaine suivante.

Au programme de cette semaine, des mythes en rapport notamment avec le nouvel objet de jeu, le matelas de chute.

Retrouvez ci-dessus le dernier épisode disponible des Mythes de Fortnite sur la chaine Youtube du jeu.