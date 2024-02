2XKO ne se passe pas en 20XX

Riot Games vise donc une sortie en 2025 pour celui que l’on appelait jusqu’à présent Project L et qu’il faut désormais nommer 2XKO. Un titre qu’il faut prononcer « Two-Ex-Ké-O » et qui est loin de convaincre. Certes, cela représente bien le fait qu’il s’agisse d’un jeu de combat en 2 contre 2 où il faut donc mettre K.-O. deux combattants pour gagner mais on aurait pu avoir quelque chose de moins technique et surtout qui fasse comprendre le lien avec LoL.

La nouvelle vidéo de gameplay met une nouvelle fois en scène Ahri, Darius, Ekko et Yasuo mais on voit aussi Illaoi. Non pas qu’il s’agisse d’une annonce puisque l’on nous a déjà montré quelques bribes de gameplay pour elle en 2022. Mais il nous semble que le stage, vraisemblablement situé à Bilgewater vu le thème pirate, est aperçu pour la première fois.

Bientôt sur vos consoles ?

L’autre vidéo est un message de Tom Cannon, le producteur exécutif du jeu, qui nous confirme que 2XKO arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il nous annonce aussi que la production arrive dans une nouvelle phase beaucoup moins secrète. En effet, il est temps d’affiner le gameplay grâce aux retours des joueurs et des joueuses.

Et c’est pour cela que des stands dédiés au jeux vont apparaître dans des salons et évènements un peu partout dans le monde, à commencer par l’EVO Japan en avril. Mais pas de panique puisque l’équipe compte aussi vous faire essayer le jeu chez vous en fin d’année. Tom Cannon n’a pas l’air très confiant et met l’emphase sur « peut-être » mais en même temps, il lance déjà l’inscription pour les playtests.

2XKO sortira donc en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC mais on devrait le revoir régulièrement cette année, notamment pour dévoiler au moins une partie du reste du casting prévu pour le lancement.