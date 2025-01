21 millions de jeux vendus pour Dynasty Warriors, 7,5 millions pour Ninja Gaiden… Koei Tecmo fait le point sur ses licences

Le musô porte l’éditeur

À l’occasion de la publication de son bilan du troisième trimestre de l’année, Koei Tecmo a décidé de jeter un oeil sur les séries les plus lucratives de son catalogue. Sans grande surprise, on constate que Dynasty Warriors est loin devant avec 21 millions de ventes, réparties entre tous les épisodes de la saga sauf Dynasty Warriors Origins, étant donné que le compteur s’est ici arrêté au 31 décembre 2024. On constate que c’est Dynasty Warriors 9 et Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends qui portent ici la saga.

Derrière cette licence, c’est Nobunaga’s Ambition qui obtient la médaille d’argent avec 10 millions de ventes, suivi par Romance of the Three Kingdoms et Samurai Warriors qui affichent respectivement 8 millions de ventes chacun.

Ninja Gaiden en est à 7,5 millions, mais ce chiffre ne devrait durer que quelques mois grâce à la sortie de la nouvelle version de Ninja Gaiden 2 et l’arrivée de Ninja Gaiden 4 cet automne. La série devrait donc dépasser Nioh, qui en est aussi à 7,5 millions d’exemplaires, la majorité étant pour le premier de la saga. Wo Long: Fallen Dynasty est lui aussi mentionné avec ses 5 millions d’utilisateurs, à ne pas compter comme des ventes (la licence reste a priori importante pour Koei Tecmo).

Dans un tout autre genre, loin du contexte guerrier de tous ces jeux, la série Atelier peut elle aussi se vanter de rapporter un petit pactole avec 7,5 millions de jeux vendus, dont 2 millions rien qu’avec la trilogie Atelier Ryza. Les 8 millions devraient bientôt être dépassés avec la sortie d’Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, un épisode rempli d’ambitions qui ira chercher un nouveau public.