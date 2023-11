11 offres urgentes à ne surtout pas manquer au Black Friday !

Si plusieurs bons plans à ne pas manquer sont déjà en ligne, notamment ces supers packs PS5, d’autres offres viennent d’être lancées ou sont toujours en cours. On retrouve notamment des bureaux, des chaises et de nouveaux packs de consoles à des tarifs très intéressants, parfois au meilleur prix du marché. Voici une sélection des produits à ne surtout pas manquer cette semaine et que notre rédaction vous recommande pour leur contenu ou leur qualité.

Chaises TITAN EVO

On commence fort avec une valeur sure que nous vous recommandons fortement : la gamme de chaises gaming TITAN Evo de Secretlab bénéficie d’une réduction jusqu’à 100€ à l’occasion du Black Friday. Disponible en trois tailles et plus de 50 modèles, elle offre un soutien ergonomique adapté à différentes morphologies. Cette chaise intègre plusieurs caractéristiques de pointe, telles qu’une assise spacieuse qui assure une distribution uniforme de la pression, un revêtement résistant et souple en similicuir hybride Secretlab NEO, ainsi qu’un tissu doux et respirant SoftWeave Plus.

Elle est également équipée d’un système de soutien lombaire L-ADAPT à 4 directions qui s’adapte à la courbure de votre dos pour un meilleur support et d’un appuie-tête magnétique en mousse à mémoire de forme pour un meilleur soutien ergonomique et une thermorégulation améliorée. Les accoudoirs 4D sont interchangeables grâce à la technologie CloudSwap, tandis que l’empattement en aluminium ADC12 renforcé et les roulettes XL en polyuréthane assurent une stabilité et une maniabilité accrues.

Enfin, chaque composant de la chaise a été testé pour sa durabilité et sa fiabilité, permettant à Secretlab d’offrir une extension de garantie jusqu’à 5 ans. Nous rédigeons d’ailleurs notre test en ce moment même, une critique très positive dans l’ensemble. D’autres offres Black Friday sont aussi en cours sur le site de Secretlab.

Pack Switch + Mario Kart 8 Deluxe

Surprise, le tout dernier pack Switch est déjà en promotion ! Eh oui, pour les personnes qui aimeraient enfin acheter la Switch ou en offrir une au pied du sapin, il y a actuellement l’une des meilleures offres du moment sur la console – si ce n’est, LA meilleure offre : le pack Nintendo Switch OLED avec l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe passe à 319.99€ au lieu de 379.99€.

On parle bien du tout nouveau pack avec la version OLED de la console, celui qui a été annoncé il y a seulement quelques jours et qui vient d’être commercialisé. Autant vous dire qu’il s’agit d’un incontournable. Il comprend la Nintendo Switch OLED, autrement dit la dernière version de la console de Nintendo, avec des Joy-Con rouge et bleu, ainsi que la version numérique du jeu Mario Kart 8 Deluxe et 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online, qui permet de jouer en ligne.

Bureau assis-debout MAGNUS Pro

Le Secretlab MAGNUS Pro est proposé avec une réduction allant jusqu’à 100€ pour l’achat du bureau et de son tapis de bureau MAGPAD. Ce produit se distingue avec son écosystème métallique innovant et sa fonctionnalité de réglage en hauteur. Il est disponible en deux tailles : la version standard mesure 150 cm de long et 70 cm de large (849 €) et la version XL mesure 177 cm de long et 80 cm de large (999 €). Ce bureau est le premier au monde à intégrer une colonne d’alimentation, permettant l’utilisation d’un seul câble dissimulé dans le pied du bureau pour alimenter le bureau et les périphériques connectés.

La gestion des câbles est optimisée grâce à un plateau sur toute la longueur arrière du bureau et des accessoires magnétiques pour une meilleure organisation. Le tapis de bureau MAGPAD™ de Secretlab couvre toute la surface du bureau et vous permet de personnaliser votre bureau avec une grande variété de designs (batman, joker, cyberpunk, l’attaque des titans etc..). Des caractéristiques supplémentaires incluent un ajustement en hauteur électrique précis, des accessoires exclusifs, une structure en acier ultra-durable, un panneau de commande intégré, et la possibilité de mémoriser trois hauteurs personnalisées. Nous sommes également en train d’effectuer un test de ce produit, et là encore, nous sommes loin d’être déçus. . En savoir plus sur les offres Black Friday Secretlab.

Packs Xbox Series X et S Black Friday

Microsoft a décidé de frapper fort pour le Black Friday avec des réductions très intéressantes sur ses deux consoles, la Xbox Series X et la Xbox Series S. On commence avec la grande sœur, la machine la plus puissante, autrement dit la Xbox Series X. Depuis sa hausse de prix, la console était vendue à 549 € même si en réalité, on la trouvait encore facilement à 499 €. Aujourd’hui, la promotion est immanquable puisque cette console est vendue à seulement 409,99 € chez certains revendeurs. Soit presque 100 € en moins par rapport à son prix d’origine.

Et ça ne s’arrête pas là, puisque si vous décidez de rajouter seulement 10 € de plus, vous pouvez obtenir un pack comprenant la Xbox Series X et le récent jeu Diablo IV pour seulement 419,99 €. Ce qui est sans aucun doute le meilleur bundle pour cette période de Black Friday, en prenant en compte tous les constructeurs.

Et si votre budget est un peu moindre, vous pouvez vous tourner vers la petite sœur, la Xbox Series S. Une machine moins puissante et dépourvue de lecteur physique, mais qui peut tout de même faire tourner tous les derniers jeux à la mode. Elle est aujourd’hui vendue à seulement 229,99 € au lieu de son tarif de départ qui est de 299,99 €.

Packs PS5 Black Friday (429€)

Oui, le deal ne date pas d’aujourd’hui mais il est toujours disponible : Sony a lancé de larges promotions sur sa dernière console la semaine dernière et l’offre est toujours en cours pour cette semaine de Black Friday. La PS5 est actuellement affichée à son meilleur prix : seulement 429€ pour la retrouver en solitaire et à 499€ pour des packs accompagnant la machine d’un jeu récent, comme Marvel’s Spider-Man 2 ou Call of Duty Modern Warfare III. Tout comme la Switch et la Xbox plus haut, ne vous attendez pas à une meilleure offre en 2023 dessus.

Lies of P, FIFA, Star Wars… Les jeux en promo

Si le Black Friday est généralement une bonne pioche pour refaire son set-up, acheter un bureau ou changer sa TV, c’est aussi une bonne période pour acheter les dernières sorties jeux vidéo qu’il nous manque. Certes, les promotions ne sont pas toujours énormes, et les jeux bradés ne sont pas légions, mais on y retrouve tout de même plusieurs titres importants de 2023. Et on vous propose une sélection des meilleurs jeux de 2023 en promotion :

Lies of P

Belle surprise de cette année, Lies of P est un action RPG dans un univers alternatif de Pinocchio. Proche d’un Bloodborne, c’est un jeu exigeant, où il faudra souvent recommencer pour battre les boss. Si vous aimez la difficulté ou les Souls-Like, sachez qu’il est actuellement à son meilleur prix, 39.99€, sur Amazon, Cdiscount et d’autres boutiques. Offre uniquement disponible sur PS5 et Xbox Series.

Lords of the Fallen

Continuons dans le même type de jeux avec « l’autre Souls-like » de 2023 : Lords of the Fallen est sorti il y a quelques semaines et il est lui aussi à son meilleur tarif. Seulement 34.99€ pour la standard, une dizaine d’euros de plus pour la Deluxe. Un action-RPG une nouvelle fois exigeant mais qui a de nombreuses qualités pour vous plaire. Assurément une bonne idée de cadeaux, pour vous ou pour vos proches.

Star Wars Jedi Survivor

Après Star Wars Jedi Fallen Order, on nous a proposé sa suite, Star Wars Jedi Survivor, sortie en début d’année. Plus ambitieuse, plus complète, plus belle, celle-ci affiche également son prix le plus avantageux. On imagine que plusieurs d’entre vous l’ont déjà acheté mais si ce n’est pas le cas, c’est le moment de se rattraper. Son meilleur prix est à la Fnac mais vous le retrouverez aussi chez d’autres revendeurs.

EA Sports FC 24

Difficile de faire plus populaire que FIFA : si la licence s’est renommée en EA Sports FC 24, ça n’en reste pas moins le jeu de football annuel. Sorti il y a seulement quelques semaines, le titre affiche déjà sa plus grosse remise, et est actuellement à son prix le plus bas. C’est donc le moment de mettre la main dessus. Les détails sont dans notre article dédié.

Google Pixel 7

Difficile de ne pas évoquer l’une des meilleures offres smartphones Black Friday du moment : le Google Pixel 7 affiche un tarif particulièrement intéressant en passant à 499€ à la Fnac, soit une belle remise de plusieurs centaines d’euros sur son tarif de lancement à 749€. Attention, il s’agit bien d’une promotion sur la version 226 Go, celle sur la 128 Go n’est pas aussi intéressante. Mais si vous êtes prêt à mettre le prix, on ne peut que vous conseiller ce très bon smartphone, aussi bien pour jouer à la majorité des jeux mobiles tout en confort ou pour prendre de belles photos.

Les manettes PS5 et Xbox au rabais

Ces offres s’étalent sur plusieurs jours – certaines sont déjà en ligne depuis quelques jours, d’autres viennent d’apparaître. Mais les manettes des deux constructeurs Sony et Microsoft sont vendues à petits prix, pour certains de leur coloris ! Les DualSense de couleur noire, rouge, violette, bleue, rose et camouflage, sont par exemple affichés à 46€ au lieu des 65€ habituellement tarifés.

Même son de cloche pour les manettes Xbox : la grande majorité des manettes officielles sont actuellement en promotion sur Amazon, à seulement 44.99€ contre la soixantaine d’euros affichés habituellement. Noire, blanche, rose… Il y en a pour tous les goûts.