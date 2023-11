EA Sports FC 24 déjà en promotion, le dernier FIFA à son meilleur prix pour le Black Friday

EA Sports FC 24 Black Friday 2023

Disponible depuis fin septembre, EA Sports FC 24 est le dernier jeu de foot d’Electronic Arts. Celui qui aurait dû s’appeler FIFA 24 a changé de nom après que le studio ait perdu la licence suite à une rupture de contraire avec la FIFA. Mais cela ne change pas grand chose : on se retrouve sur une évolution de FIFA 23, avec une mise à jour des joueurs et des joueuses, des équipes et des modes de jeu. Une évolution minime qui permet tout de même d’avoir sa cuvée annuelle.

Quoiqu’il en soit, cela reste une licence forte, et toujours l’un des jeux les plus vendus de l’année. On imagine que vous êtes nombreux à attendre une promotion avant de craquer. Et on vous comprendre, les nouveautés ne sont pas nombreuses. Autant en profiter à un prix pas trop élevé. Et si vous attendiez un bon plan Black Friday, sachez que la première vraie baisse de prix depuis sa sortie est là : avec le Black Friday, EA Sports FC 24 passe à 47€ chez certaines enseignes comme chez Carrefour.

A la Fnac, il est actuellement 54.99€ avec 10€ offerts en plus pour les adhérents et à seulement 39.99€ sur Switch. Même baisse de prix chez Amazon, puisque la version Nintendo est trouvable à -40€ tandis que les autres versions sont affichés à 54.90€.