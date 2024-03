Guérissez-les tous

Avec ce titre développé par Inverge et Chibig, le ton positif est d’emblée mis en avant par son trailer d’annonce. Une musique à la flûte, une direction artistique colorée et cartoon rappelant un peu Dauntless, des images de gameplay sans une once de combat, Creatures of Ava intrigue tout en douceur.

Une telle ambiance sert un pitch rempli de pacifisme et de bienveillance. Aux commandes de l’aventurière Vic, il va falloir parcourir le monde d’Ava en veillant à sauver ses espèces et sa population locale, les Naam, d’une infection appelée le flétrissement. La plupart de ces créatures sont devenues hostiles à cause de ce mal, mais Vic a le pouvoir de les purifier et d’utiliser ensuite leurs capacités pour progresser et ainsi poursuivre son exploration curative.

Il y a bien des séquences de « combat », sauf qu’elles mettent en scène des actions destinées à soigner et non à blesser. De même que la flûte, instrument au cœur du gameplay, permet d’apprivoiser les créatures. Dans cette aventure qui la mènera dans diverses régions interconnectées, Vic ne sera pas seule et pourra compter sur la chercheuse Tabatha.

On imagine que chaque biome aura ses propres espèces et mécaniques de puzzles, de quoi pourquoi pas amener des mécaniques de metroidvania dans l’exploration. Notons enfin que Rhianna Pratchett est impliquée dans le scénario du jeu. Une implication qu’elle a déjà connu dans des jeux comme Mirror’s Edge, Overlord, ou encore les deux premiers opus de la trilogie Tomb Raider débutée en 2013, en tant que directrice des auteurs.

Creatures of Ava arrivera cette année sur Xbox Series X|S et sur les PC équipés de Windows 11. Le jeu sera également disponible day one sur le Xbox Game Pass PC et Console.