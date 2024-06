Creatures of Ava : Le jeu d’aventure cozy où il faut sauver tout plein de créatures adorables arrivera le 7 août prochain

Passez l’été à prendre soin d’animaux fantastiques (mais pas à Poudlard)

L’été promet d’être tout sauf calme car les sorties ne vont pas s’arrêter durant la période estivale, et on en a un nouvel exemple avec Creatures of Ava. 11 bit studios vient aujourd’hui de publier une nouvelle vidéo pour le jeu, qui nous annonce que ce dernier sera disponible à partir du 7 août prochain sur PC et Xbox Series. Il arrivera aussi directement sur le Xbox Game Pass à la même date.

Votre but sera ici de sauver les créatures touchées par une mystérieuse infection via un système de combat non-violent qui vous demande de soigner ces êtres fantastiques que vous allez croiser. On découvre d’ailleurs certaines des différentes espèces qui peuplent ce monde dans ce nouveau trailer.