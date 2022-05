Zelda Breath of the Wild 2 : Un doubleur italien vient de dévoiler un gros détail sur le jeu

Maintenant qu’il ne faut plus s’attendre à voir The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 débarquer cette année, on pouvait se dire que l’on ne connaitrait pas plus de détails sur le jeu avant un bon moment. Mais c’était sans compter les habituelles fuites, certes plus rares sur un jeu Nintendo, mais qui arrive tôt ou tard. C’est cette fois-ci via un doubleur italien, qui a donné sa voix à Daruk dans le premier épisode, que l’on apprend quelques indiscrétions. Attention à vous donc, le reste de cet article risque de spoiler des éléments de cette suite.

Une théorie populaire confirmée ?

Comme rapporté par Eurogamer, le doubleur italien Pietro Ubaldi a été interviewé sur le site Lega Hyrule et n’a visiblement pas sur bien tenir sa langues à propos de quelques détails sur ce deuxième opus. Il déclare alors avoir doublé de nouvelles lignes de dialogues pour Daruk, mais pas seulement pour lui, puisqu’il indique aussi doubler l’ancêtre de Daruk. Il indique alors qu’il ne se rappelle plus précisément du nom de cet ancêtre, mais il précise que le rôle est plus sérieux que celui de Daruk.

Cela veut donc dire que l’on pourrait voir ces personnages à travers de flashbacks, mais aussi que l’une des théories les plus insistantes sur le jeu prend à nouveau de l’ampleur. Selon certains fans, Zelda Breath of the Wild 2 pourrait nous faire explorer le passé du royaume d’Hyrule, en même temps que le présent. Ce qui expliquerait les détails donnés par Aonuma lui-même, déclarant que le jeu allait prendre place à la fois sur terre et dans les cieux.

Tout cela ne reste que des théories pour le moment, mais on imagine que ça donnera du grain à moudre aux fans qui souhaitent avoir plus d’indices sur ce mystérieux nouvel épisode.