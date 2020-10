Le Z Event 2020 a récolté 5 724 377 euros pour Amnesty International, un record

L’année dernière, le Z Event, un évènement regroupant les plus grands streameurs français dans le but de collecter des dons pour une association, avait déjà établi un record avec 3 509 878€ de dons récoltés pour l’institut Pasteur. Et alors que les préparatifs de cette année ont été plus que compliqués avec les mesures sanitaires à prendre et que certains gros noms ont été contraints de streamer depuis chez eux par sécurité, le Z Event a une nouvelle fois franchi un cap.

Un résultat époustouflant

Ce #ZEVENT2020 a officiellement amassé 5.724.377 euro de dons pour @amnestyfrance . Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous pour votre confiance. Merci à tous pour votre énergie. On se retrouve au #ZEVENT2021 … ? pic.twitter.com/SUv2ul53Xf — Z Event (@ZEventfr) October 18, 2020

En seulement deux jours, ZeratoR, Dach, Squeezie, Jeel, ou même encore Samuel Etienne et bien d’autres ont donc récolté 5 724 377€ de dons pour Amnesty International, soit un nouveau record. Un résultat qui n’est pas passé inaperçu et qui a été salué une nouvelle fois par le chef de l’Etat via un tweet.

#ZEVENT2020, vous pouvez être fiers ! Fiers d’avoir mobilisé plus de 5,7 millions d’euros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d’avoir montré qu’en étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la ! https://t.co/GuGHzlAUAy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2020

Avec les mesures restrictives et la condition particulière de cet événement dans cette année difficile, on ne pourra que féliciter tous les participants de ce marathon ainsi que les organisateurs, sans oublier les nombreux viewers qui ont fait preuve d’une grande générosité malgré la période compliquée.

Un grand bravo à eux, en espérant que le Z Event revienne l’année prochaine avec, qui sait, un nouveau record ?