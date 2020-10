Le Z Event aura lieu du 16 au 18 octobre prochain

Le Z Event, l’événement caritatif 100% gaming aura donc bien lieu cette année du 16 au 18 octobre 2020. Pour rappel, l’événement créé en mars 2016 par Adrien Nougaret (Zerator) et Alexandre Dachary (Dach), consiste à regrouper un certain nombre d’animatrices ou animateurs de streaming de jeux vidéo lors d’un seul week-end dans un même lieu, pour reverser des dons à une association humanitaire, un institut de recherche ou encore une organisation internationale comme c’est le cas cette année avec Amnesty International.

Un contexte bien particulier

La crise sanitaire actuelle a rendu l’organisation de rassemblements sociaux, caritatifs et culturels très compliquée ces derniers mois, si bien que beaucoup doutaient que l’événement est lieu cette année.

Malgré le Covid-19, l’évènement aura donc lieu, mais tout en respectant au maximum les mesures d’hygiène et de santé. En effet, les participants, intervenants et journalistes, seront tous testés et isolés dans le même hôtel en préparation. Impossible de sortir ou de rentrer pendant toute la durée de l’événement. Des mesures draconiennes pour garantir la santé de tous et on ne peut que saluer le professionnalisme dont ils font preuve dans cette démarche.

Cette année encore, les participants seront nombreux et vous les connaissez déjà : Squeezie, Gotaga, Maghla, Joueur du Grenier, Antoine Daniel, Jeel, Doigby, LockLear, JL Tomy, Gius et tant d’autres dont vous pouvez retrouver la liste exhaustive sur cette page du site du Z Event.

L’évènement caritatif a su prendre de l’envergure au fil des années. Lors de sa première édition en mars 2016, le Z Event avait alors récolté plus de 170 000€, une somme déjà très impressionnante mais qui a été dépassé les années suivantes par des sommes bien plus conséquentes, comme la dernière en date, dont le record à battre est de 3 509 878€, récoltés pour l’Institut Pasteur en 2019. Arriveront-ils à atteindre un nouveau record pour cette nouvelle année ?