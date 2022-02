Yu-Gi-Oh! Master Duel atteint les 10 millions de téléchargements

Carton plein pour Yu-Gi-Oh! Master Duel, le dernier gros Free to Play de Konami sur la célèbre licence de jeu de cartes. Les duellistes ont largement répondu présent.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL summons 10 million downloads!!

To celebrate, we’re giving away 1000 Gems as a log-in bonus to all players who play MASTER DUEL between now and 31 March 2022.

Make sure to claim yours!#YUGIOH #YuGiOhMasterDuel #MasterDuel pic.twitter.com/qH0oX6aRfQ

— Yu-Gi-Oh! Card Games (KONAMI Europe) (@YuGiOhCardEU) February 7, 2022