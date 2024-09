World of Warcraft The War Within lance sa première saison aujourd’hui, voici les nouveautés

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ramènera 5 anciens jeux (et plus encore) du royaume des ombres sur PC et Switch

PlayStation Plus Extra / Premium : The Plucky Squire, Far Cry 5, Road 96 et d’autres en septembre 2024, voici la liste complète

La version PS5 de Palworld apparaît dans le listing des jeux présents au Tokyo Game Show

Le RPG free-to-play Honkai Star Rail arrivera prochainement dans une édition physique

Sony se met aussi au reconditionné en vendant des PS5 un peu moins chères

Elden Ring : Un nouveau patch vient vous donner un coup de main pour battre le boss final de Shadow of the Erdtree

Warhammer 40,000: Space Marine 2 réalise déjà des records pour la série et s’est écoulé à 2 millions d’exemplaires

Test Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite – Un bon compagnon de travail

Le jeu Tales of the Shire, basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux, sera présenté dans son propre showcase le 22 septembre

Mortal Kombat 1 s’attarde sur Noob Saibot dans le dernier trailer de gameplay de l’extension Khaos Reign

Le nouveau palier Xbox Game Pass Standard est disponible, voici ce à quoi il donne accès

Dead Island 2 revient avec une édition Ultimate et un nouveau mode coopératif, voici le contenu et la date de sortie

Selon des analystes, la PS5 Pro devrait se vendre presque autant que la PS4 Pro malgré son prix

Toutes les pièces de puzzle de la Dimension Déjà-Vu – Astro Bot

Remnant 2 : le troisème DLC « The Dark Horizon » sortira le 24 septembre prochain

Toutes les pièces de puzzle du Radiant du Rapace – Astro Bot

Un mode hors-ligne sera ajouté sur The Crew 2 et sur The Crew Motorfest pour qu’ils soient jouables après l’arrêt des serveurs

Star Wars Outlaws : Un nouveau patch est désormais disponible et apporte des correctifs sur l’infiltration

Toutes les pièces de puzzle du Cosmos Camouflé – Astro Bot

La PS5 Pro est désormais officielle, tout savoir sur la prochaine console de Sony (prix très élevé, date de sortie…)

Nouveaux tours – Star Wars Outlaws

Towerborne sort aujourd’hui en accès anticipé, tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau jeu des créateurs de The Banner Saga