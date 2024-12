Yu-Gi-Oh! Early Days Collection : nous avons enfin la liste complète des jeux présents

C’est l’année du duel

Grâce à la page officielle du jeu sur le Nintendo eShop japonais, nous savons désormais quels seront les jeux présents dans Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, une compilation d’anciens jeux destinés aux nostalgiques et aux fans n’ayant pas eu la chance d’y toucher à l’époque. Sans plus attendre, voici la liste définitive :

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (sorti en 1998 sur Game Boy uniquement au Japon)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (sorti en 1999 sur Game Boy et Game Boy Color uniquement au Japon)

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (sorti en 2000 sur Game Boy Color uniquement au Japon)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (sorti en 2000 au Japon, en 2002 aux États-Unis et en 2003 en Europe sur Game Boy Color)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists (sorti en 2000 sur Game Boy Color avec prise en charge des combats en ligne)

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (sorti en 2001 au Japon, en 2003 aux États-Unis et en Europe sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (sorti en 2001 au Japon, en 2002 aux États-Unis et en 2003 en Europe sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (sorti en 2001 sur Game Boy Advance uniquement au Japon)

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (sorti en 2002 au Japon, en 2003 aux États-Unis et en 2004 en Europe sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (sorti en 2003 au Japon et en 2004 aux États-Unis et en Europe sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (sorti en 2003 sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (sorti en 2004 sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (sorti en 2004 au Japon et aux États-Unis, en 2005 en Europe sur Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 (sorti en 2004 au Japon, en 2005 aux États-Unis et en Europe sur Game Boy Advance)

On regrettera, par exemple, l’absence de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur PS1 ou encore des Tag Force sur PSP. Néanmoins, la sélection reste assez solide, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. De plus, il est bon de rappeler que les différents titres seront modernisés avec de nouvelles fonctionnalités, comme le jeu en ligne (pour ceux qui proposaient des duels en local) et la possibilité de sauvegarder et recharger sa partie. Des améliorations de confort sont également prévues, notamment une meilleure ergonomie et la personnalisation des arrière-plans.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sera disponible le 27 février 2025 sur PC et Switch. La version Switch aura droit à une version physique avec une carte à l’intérieur : le Plumeau de Dame Harpie.