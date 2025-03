Test Yu-Gi-Oh! Early Days Collection – La nostalgie ne fait pas tout

Véritable phénomène mondial dans plusieurs domaines, Yu-Gi-Oh a su s’imposer en tant manga, anime, jeu de cartes à collectionner, mais aussi dans le jeu vidéo. En France, la sauce a pris dès la diffusion de l’anime sur M6 Kid, pour ceux qui ont connu son ascension. Le thème du jeu de cette année dédié à la franchise est d’ailleurs la « nostalgie » avec Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, une compilation regroupant les principaux jeux sortis à l’époque sur Game Boy et Game Boy Advance. Bien que la démarche de Konami de rendre disponibles ces productions du passé soit appréciée, cela risque de plaire uniquement à un nombre réduit de fans.

Conditions de test : Nous avons joué pendant plus de 5 heures à la version Switch du jeu. Nous avons pris en main tous les jeux avec des temps de jeu différents sur chacun d’eux sachant que nous en avions déjà terminé certains à l’époque. Nous n’avons pas pris en main le mode en ligne.

Les premiers jours sont dépassés

En tant qu’ancien joueur de Game Boy et de Game Boy Advance dans les années 90/2000, Yu-Gi-Oh! faisait partie de ces jeux incontournables pour découvrir le célèbre jeu de cartes que l’on voyait dans l’anime diffusé sur M6 (ou sur Canal J pour les plus chanceux). À l’époque, les cartes physiques n’étaient pas forcément accessibles à tous les budgets, et les jeux vidéo représentaient donc le moyen le plus abordable de profiter de la création de decks et de la variété des stratégies possibles.

Grâce à Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, les fans de la série et du jeu de cartes ont l’occasion de replonger en enfance avec pas moins de 14 titres :

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998 – Game Boy)

(1998 – Game Boy) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999 – Game Boy, Game Boy Color)

(1999 – Game Boy, Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000 – Game Boy Color)

(2000 – Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe – Game Boy Color)

(2000 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe – Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists (2000 – Game Boy Color, compatible combats en ligne)

(2000 – Game Boy Color, compatible combats en ligne) Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 au Japon, 2003 aux États-Unis et en Europe – Game Boy Advance)

(2001 au Japon, 2003 aux États-Unis et en Europe – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe – Game Boy Advance)

(2001 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 (2001 – Game Boy Advance)

(2001 – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 au Japon, 2003 aux États-Unis, 2004 en Europe – Game Boy Advance)

(2002 au Japon, 2003 aux États-Unis, 2004 en Europe – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 au Japon, 2004 aux États-Unis et en Europe – Game Boy Advance)

(2003 au Japon, 2004 aux États-Unis et en Europe – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 – Game Boy Advance)

(2003 – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 – Game Boy Advance)

(2004 – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 au Japon et aux États-Unis, 2005 en Europe – Game Boy Advance)

(2004 au Japon et aux États-Unis, 2005 en Europe – Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 (2004 au Japon, 2005 aux États-Unis et en Europe – Game Boy Advance)

Le contenu est généreux, même si certains jeux se présentent comme des suites recyclant presque les mêmes éléments, avec seulement quelques cartes ou événements supplémentaires, notamment sur Game Boy Advance (par exemple The Sacred Cards, Worldwide Edition, etc.). Bien que l’absence des célèbres versions PS1 (Forbidden Memories) et PSP (la superbe série Tag Force) soit regrettable, cette collection constitue une belle pièce de choix pour les amateurs de rétro-gaming et les nostalgiques de l’époque.

L’émulation de chaque jeu est très soignée, et on dispose d’un menu déroulant permettant de lancer une partie rapidement. Tous les manuels originaux sont également inclus pour redécouvrir les mécaniques de jeu “à l’ancienne”. De plus, des fonctionnalités de confort comme le rembobinage rapide (jusqu’à une minute) et le système de sauvegarde très permissif permettent de jouer sereinement et d’éviter certaines frustrations, même si le rembobinage reste un outil de triche particulièrement puissant. Il est aussi possible d’entrer des codes pour débloquer rapidement des cartes, mais cela peut gâcher le plaisir d’ouvrir des boosters.

On regrette toutefois que certains jeux soient uniquement proposés en anglais. On note aussi la curieuse présence de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2, disponible uniquement en japonais. Le choix est assez étrange pour la version européenne, d’autant plus que ce jeu a bien été adapté en Occident et figure par ailleurs dans la collection sous le nom de Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel.

Quelques perles rares tout de même

Il faut bien admettre que cette collection s’adresse avant tout aux fans de la première heure. Même en étant passionné par la franchise, et malgré le plaisir de jouer encore au jeu de cartes sur mobile (Duel Links) ou PC (Master Duel), retourner à ces anciens titres peut être déroutant. Ce n’est pas tant la “vieillesse” des graphismes ou des musiques qui pose problème — ils conservent même un certain charme et rappellent de bons souvenirs d’enfance ou d’adolescence.

Le véritable souci concerne plutôt la lisibilité, l’IA des adversaires et les interfaces restées inchangées, surtout pour les titres Game Boy et les tout premiers jeux Game Boy Advance. La création de deck est laborieuse faute de filtres efficaces et d’un aperçu visuel clair (avec parfois des cartes en couleur sur fond noir). Même en se limitant au pool de cartes de l’époque, on peut rapidement trouver le temps long. Heureusement, c’est moins flagrant dans les derniers volets sortis sur GBA, comme les World Championship Tournament.

L’autre intérêt de cette compilation est de proposer des jeux qui n’ont jamais vu le jour chez nous. C’est le cas de Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB, qui s’inspire de l’arc Monster World. Dans celui-ci, les amis de Yugi sont transformés en monstres et prisonniers d’un jeu de rôle sur table. Le titre prend alors la forme d’un Tactical où l’on invoque et déplace des monstres sur une grille. Chacun possède un schéma d’attaque unique et profite de bonus selon la parcelle de terrain occupée. Les parties se révèlent assez prenantes et stratégiques, même si l’aspect graphique accuse un peu son âge.

Au-delà du jeu de cartes que l’on connaît, on retrouve aussi Dungeon Dice Monsters et Destiny Board Traveler, deux spin-offs qui adoptent une approche plus proche du jeu de plateau. Le premier est d’ailleurs très apprécié des fans, car il reprend la base du duel de dés et de monstres de l’anime/manga, lorsque Yugi affronte Duke Devlin. Le second, en revanche, est probablement le moins indispensable de cette sélection de concepts originaux, puisqu’il propose une sorte de Monopoly à la sauce Yu-Gi-Oh!, où les joueurs se déplacent au gré d’un lancer de dés pour enclencher des duels et capturer des territoires.

Le multi en work in progress

Concernant les modes en ligne promis par Konami pour injecter un peu de nouveauté à Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, on note pour l’instant que seul Duel Monsters 4 permet d’affronter d’autres joueurs et d’échanger des cartes. À moins que ce soit déjà le cas au Japon, il existait sans doute de meilleurs candidats pour le multijoueur, comme Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005. Selon Konami, d’autres jeux seront mis à jour pour supporter le jeu en ligne, mais il va falloir faire preuve de patience.

Enfin, on apprécie la possibilité, dans chaque titre, de choisir la taille de l’écran et d’appliquer un filtre TV ou LCD afin de retrouver une petite touche vintage qui plaira sans doute aux nostalgiques.