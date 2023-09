Yu-Gi-Oh! Duel Links va avoir droit à sa plus grosse mise à jour depuis son lancement avec les Rush Duel

Des duels encore plus rapides

Konami connaît un joli succès avec la licence Yu-Gi-Oh! et multiplie les façons de jouer pour attirer toujours plus de joueurs. Récemment, nous avons eu droit à Yu-Gi-Oh! Cross Duel et ses duels à 4 joueurs, ainsi qu’à l’excellent Yu-Gi-Oh! Master Duel reprenant le jeu de cartes classique.

Yu-Gi-Oh! Duel Links avait introduit les « Speed Duels » sur PC et mobiles, une version allégée des règles classiques. Toutefois, le titre est bien resté dans la lignée de ce que l’on connait en introduisant de nouveaux univers issus des séries animées au fil des années.

Aujourd’hui, Konami annonce l’arrivée de Yu-Gi-Oh! Sevens dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, et avec lui, les « Rush Duels ». Il s’agit d’une nouvelle façon de jouer qui se démarque des « Speed Duels ». On vous explique.

Les Rush Duel, c’est quoi ?

Comme pour les autres univers, celui de Yu-Gi-Oh! Sevens vous permettra de jouer aux duels rush, un nouveau système inventé par le héros Yuga Ohdo. Les Rush Duels ne peuvent être joués qu’avec des personnage issus de Sevens et uniquement avec des cartes dédiées.

Bien que nous soyons en présence d’une toute nouvelle version du jeu de cartes, il conserve une interface similaire aux Speed Duels pour s’intégrer parfaitement dans Duel Links. Le but de ce système est de dynamiser les matchs, notamment en piochant 5 cartes au début de chaque tour, sachant que la main n’est pas limitée en nombre de cartes. Il est possible d’invoquer autant de monstres que l’on souhaite, cependant, le principe de niveau avec des sacrifices à effectuer pour les monstres les plus puissants est conservé.

Konami explique que l’introduction de ce nouveau type de duel va permettre aux nouveaux joueurs de se lancer dans Duel Links et offrir aux anciens une occasion de revenir, étant donné que tout le monde sera au même niveau en ce qui concerne les Rush Duels. Pour rappel, le jeu compte actuellement plus de 150 millions de téléchargements dans le monde.

Quand sera disponible la mise à jour pour Yu-Gi-Oh! Duel Links

Le nouveau contenu de Yu-Gi-Oh! Duel Links sera lancé le 28 septembre prochain sur PC et mobiles. En attendant, le Free to Play est toujours disponible sur Steam, Google Play et l’App Store.