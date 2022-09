Yu-Gi-Oh! Cross Duel : Présentation du nouveau jeu mobile qui sortira le 6 septembre prochain

Grâce à la licence Yu-Gi-Oh!, Konami connait un certain succès avec les dernières adaptations en jeux vidéo et notamment avec les derniers free to play tels que Duel Links et dernièrement le très bon Yu-Gi-Oh! Master Duel. Entre ces deux jeux qui offrent des expériences différentes, nous avons Yu-Gi-Oh! Cross Duel, un jeu mobile en free to play qui veut changer la donne en proposant des duels à plusieurs que ce soit en versus ou en coopération. Lors d’une présentation en ligne par Konami, nous avons pu voir le jeu tourner, l’occasion pour nous de vous expliquer de quoi il en retourne.

On profite d’ailleurs de cet article sur l’une des déclinaisons du manga pour rendre hommage à son auteur, Kazuki Takahashi, qui nous a malheureusement quitté le 4 juillet dernier.

Un jeu Yu-Gi-Oh! à quatre joueurs

Yu-Gi-Oh! Cross Duel est le prochain jeu mobile en free to play de Konami reprenant le jeu de carte éponyme et proposant une toute nouvelle façon de jouer. En effet, le titre offrira des duels jouables jusqu’à quatre joueurs. Premier bon point pour certains fans, on retrouvera les personnages des différents anime que l’on pourra choisir comme partenaires tels que Yugi, Kaiba, Jaden, Yusei et bien d’autres.

Le manga et l’anime ont rarement mis en avant les « Tag Duel » avec ces fameux matchs en 2vs2, mais c’est ce que reprend grossièrement le jeu en rajoutant évidemment plus de subtilités. Chaque plateau de joueur dispose de six emplacements dont trois pour les monstres et trois pour les cartes magiques et pièges. Ces cases sont connectées par des lignes aux autres joueurs, les attaques ont ainsi une influence sur la personne à votre droite, à votre gauche, mais aussi la zone centrale qui est le l’emplacement où les quatre joueur pourront y envoyer un monstre afin de déclencher une confrontation musclée. D’après nos observations, les règles semblent bien plus simplifiées qu’un Duel Links afin de mettre l’accent sur la coopération entre joueurs.

Ne vous attendez donc pas à voir des combos de cartes qui durent des plombes.

Nous avons ainsi uniquement une « main phase » où l’on peut poser ses monstres et une battle phase où il est possible de déclencher ses cartes magiques et pièges. Lors de cette présentation, on nous a présenté trois modes principaux pour Yu-Gi-Oh! Cross Duel :

Les matchs en versus (la personne ayant le plus de point de vie gagne la partie)

Les matchs en coopération

Un mode solo

Ces derniers prennent la forme de raids où l’on doit abattre un monstre surpuissant de la zone centrale. Il y a donc plusieurs phases à passer comme affaiblir l’ennemi avant de lui envoyer la salve de dégâts. Il est aussi possible de soigner vos alliés via les liens évoqués précédemment.

Des cartes qui prennent vie

Autre point que les amateurs apprécieront, c’est la modélisation des monstres qui s’affichent en 3D au-dessus de leur carte avec des animations un peu plus travaillées pour les cartes fétiches comme le Dragon Blanc aux yeux bleus ou le Magicien des ténèbres. Une des spécificités du jeu mobile est que les cartes possèdent toutes des arbres de compétences, on peut donc les améliorer pour les rendre plus fort.

Les monstres de rareté SR et UR possèdent des talents spéciaux que les communes ou rares n’ont pas. Dernière chose à savoir, votre monstre fétiche sera toujours dans votre main en début de partie. Il est donc assez facile de la jouer, mais le timing sera important pour ne pas bêtement gâcher sa carte maitresse.

Nous avons eu pue d’information sur le système de monétisation mais on peut évidemment s’attendre à différents cosmétiques et des achats de cartes. Si l’on se base sur le les précédents jeux, le soft ne devrait être trop contraignant à ce niveau-là.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel sortira le 6 septembre prochain sur iOS et Android. Il est d’ores et déjà possible de se préinscrire sur le site officiel du jeu.