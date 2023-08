Ys X Nordics : L’action-RPG japonais fait le point sur son gameplay dans une nouvelle vidéo

Depuis le succès du huitième épisode, la série Ys est plus populaire et chaque nouvel épisode est attendu par une plus large communauté. Ys IX avait trouvé son public et c’est pourquoi le dixième épisode, qui est censé apporter un peu de fraîcheur à la formule, est d’autant plus scruté par les fans des précédents opus. Jusqu’ici, le titre n’a confirmé que sa sortie japonaise et la plupart des vidéos publiées n’étaient pas à destination des joueurs et des joueuses occidentaux, mais on a enfin droit à une vidéo sous-titrée en anglais pour mieux nous faire comprendre les bases du gameplay de cet Ys X Nordics.