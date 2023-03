Ys X: Nordics présente de nouvelles images avec Adol et Carja, la nouvelle héroïne

La prochaine aventure d’Adol promet d’être quelque peu différente des autres escapades de notre baroudeur à la crinière rouge. Ys X: Nordic devrait apporter un twist intéressant à la série puisqu’elle laisse la place à seulement deux protagonistes. Adol sera ici accompagnée de Carja, une nouvelle héroïne toute aussi importante que l’aventurier. Falcom a aujourd’hui donné un peu plus de détails sur ce nouvel opus, avec plein de nouvelles images à découvrir.

En solo ou en duo, à vous de choisir

Dans cet épisode, Adol Christin aura donc 17 ans, va s’aventurer dans des contrées inédites et va faire la connaissance de Carja Varta, sorte de viking façon Ys, qui est aussi surnommée la Princesse Pirate.

Il sera possible de contrôler les deux aventuriers, soit un à la fois, soit les deux en même temps selon le mode de jeu choisi. Dans le mode Solo, vous n’en contrôlerez qu’un avec un gameplay plus dynamique, avec certaines esquives automatiques. Le mode Combination permet de contrôler les deux personnages, mais vous perdrez en vitesse, en dépit d’un boost d’attaque et de l’ajout d’une garde. Passer d’un mode à l’autre de fera d’une simple pression de gâchette. On a hâte de voir cela en mouvement pour se faire une meilleure idée de ce nouveau système de combats

Ys X: Nordics est attendu en 2023 sur PS4, PS5 et Nintendo Switch au Japon.