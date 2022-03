Ys VIII : Lacrimosa of Dana arrivera sur PS5 cet automne

Ys VIII : Lacrimosa of Dana aura droit à sa version PS5 si l’on croit l’annonce de NIS America à l’occasion de New Game + Expo. L’un des plus gros succès du studio Falcom pour sa franchise « Ys » est donc le premier à franchir le pas de la nouvelle génération même si l’éditeur reste assez avare en détails.

MAJ : NIS America a également annoncé une édition limitée (voir en bas de page) sur sa boutique en ligne.

Lacrimosa of 4K

Acclamé par la critique et les joueurs, Ys VIII : Lacrimosa of Dana est l’une des plus grosses réussites commerciales de Falcom à l’international. Il est donc assez logique qu’il pose les premiers pas sur la dernière machine de Sony malgré un Ys IX fraîchement sorti l’année dernière. Et il faut dire que la licence a de la bouteille mais reste très accessible étant donné que chaque opus nous dépeint une nouvelle aventure du protagoniste, Adol Christin, dans un tout nouveau cadre. Chaque jeu peut être ainsi pris individuellement puisqu’il ne partage pas vraiment de continuité mis à part quelques détails.

On vous dit ça car cette version PS5 de Ys VIII : Lacrimosa of Dana pourrait bien être votre première expérience dans la licence de Falcom que l’on connait également pour la série des Trails. Malheureusement, on regrette une annonce assez légère de la part de NIS America qui ne détaille pas les nouveautés de cette mouture.

On ne sait même pas si la transition sera gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4. On peut toutefois espérer un pack de textures haute qualité comme pour la version Steam. On sait en tout cas que cette version PS5 sera disponible cet automne sans plus de précision.

L’édition limitée sur PS5 inclura :