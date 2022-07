Ys VIII: Lacrimosa of Dana a enfin une date pour sa version PS5

La majorité des fans de la saga de JRPG Ys attend peut-être de savoir à quoi pourrait ressembler Ys X, qui aura peut-être des petites allures de Souls-like, mais d’autres se demandent aussi quand Ys VIII: Lacrimosa of Dana aura droit à sa version PS5. NIS America avait annoncé que cette version arriverait dans le courant de l’automne, mais n’avait pas donné plus de précisions jusqu’à aujourd’hui. L’éditeur fait enfin le point sur la sortie de la version PS5 du jeu.

Quand sortira Ys VIII: Lacrimosa of Dana sur PS5 ?

On sait maintenant que Ys VIII: Lacrimosa of Dana sortira sur PS5 le 15 novembre chez nos amis en Amérique du Nord, mais pour l’Europe, il faudra patienter jusqu’au 18 novembre. Un petit décalage de trois qui n’est pas bien méchant donc. Pour rappel, cette version PS5 englobera tous les contenus cosmétiques sortis sur les versions PS4 et PS Vita.

Pour fêter la nouvelle, on a même droit à un nouveau trailer centré sur l’histoire de cet opus, où Adol et ses amis vont échouer sur une île inconnue et faire face à de nombreuses menaces. Pour en savoir plus sur cet épisode, n’hésitez pas à consulter notre test des autres versions.

Où précommander Ys VIII: Lacrimosa of Dana sur PS5 ?

Puisqu’on sait maintenant quand cette version sortira, les précommandes sont ouvertes. Vous pourrez donc mettre la main sur Ys VIII: Lacrimosa of Dana dans sa Deluxe Edition sur PS5 chez Amazon à 39,99€, qui comprendra les éléments suivants :