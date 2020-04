Une date pour Ys : Memories of Celceta sur PS4 en Europe

La version PlayStation 4 de Ys : Memories of Celceta se dote enfin d’une date pour notre continent. Si vous avez aimé l’excellent Ys VIII : Lacrimosa of Dana, et en attendant la localisation du dernier opus Ys IX: Monstrum Nox, ce RPG devrait faire largement l’affaire.

Oh Ys !

Sorti en 2014 sur PS Vita, puis en 2018 sur PC, cette version remasterisée de Ys : Memories of Celceta arrivera le 19 juin prochain en Europe comme nous l’annonce XSEED Games et Marvelous Europe. Il disposera même d’une version boîte chez nous avec un prix conseillé de 29.99€ ce qui est assez raisonnable pour un titre de cet acabit. En outre, il sera bien évidemment possible de se l’offrir en version dématérialisée, mais le plus intéressant reste la version deluxe (39.99€) qui sera uniquement disponible sous ce format.

En plus du jeu, cette dernière proposera un CD spécial de la soundtrack sous format digital ainsi qu’un thème inédit proposant un artwork unique et une musique provenant du jeu. Malheureusement pour les anglophobes, les textes ne seront pas disponibles en français. Si ce n’est pas votre cas, on ne peut que vous conseiller cet excellent Action RPG de Falcom qui nous embarque dans une nouvelle aventure aux côtés d’Adol Christin.

Pour plus d’informations, vous pouvez toujours consulter notre test de l’époque pour la version PS Vita.