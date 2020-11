Yakuza : Like a Dragon dévoile son trailer de lancement

Après nous avoir dévoilé un trailer et quelques screenshots, Sega vient de mettre en ligne le trailer de lancement de Yakuza : Like a Dragon (vous pouvez lire ou relire notre test).

Ichiban Kasuga dans toute sa splendeur

Dans Yakuza : Like a Dragon, vous allez contrôler Ichiban Kasuga (joué par Kaiji Tang), un membre brutal des Yakuzas qui est à la recherche de la vérité après avoir été mystérieusement trahi par son clan et avoir protéger son patriarche et figure paternelle, Masumi Arakawa (joué par George Takei).

Le trailer de lancement (avec des images tirées de la version Xbox Series X) nous montre Ichiban Kasuga, emprisonné et tabassé avant de goûter à la liberté. L’atmosphère prenante souligne le fun et la bizarrerie du soft. Prêts à prendre votre revanche et à rouer de coups vos ennemis ?

Yakuza : Like a Dragon est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PC et sortira le 2 mars 2021 sur PlayStation 5.