Yakuza : Like a Dragon présente un nouveau trailer et des screenshots

Sega et Ryu Ga Gotoku Studio viennent de dévoiler un nouveau trailer et quelques screenshots pour le prochain jeu Yakuza : Like a Dragon, un trailer intitulé « The Quest Begins ».

Le renouveau complet de la saga

Yakuza : Like a Dragon (dont vous pouvez voir ou revoir un trailer de gameplay) sera le renouveau total de la saga iconique Yakuza. Le soft proposera un nouveau système de combat ainsi que des mécaniques sortis tout droit des RPG, sans oublier un scénario tout beau tout neuf.

Dans le trailer, on voit Ichiban Kasuga, un gratte-papier de Yakuza, décrire son parcours héroïque dans le jeu vidéo, ce qui l’emmènera à travers un incroyable éventail de mini-jeux, le tout dans un véritable terrain de jeu souterrain. Yokohama proposera une pléthore de distractions amusantes et hilarantes.

Yakuza : Like a Dragon est prévu pour le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PC et sortira le 2 mars 2021 sur PlayStation 5.