Yakuza : Like a Dragon listé sur Steam

Après un Yakuza 6 très réussi et des remakes de Yakuza et Yakuza 2 de très bonne qualité, les fans de la licence attendent impatiemment le septième opus de la série, Yakuza : Like a Dragon. Que cette attente soit pleine d’espoir ou de peur, il faut dire que ce nouvel opus viendra bousculer les codes de la franchise en ajoutant, notamment, un système de combat au tour par tour en lieu et place de mécaniques d’action.

Un nouveau Yakuza sur PC ?

Déjà disponible au Japon depuis le 16 janvier 2020, Yakuza : Like a Dragon n’est pour l’instant présent que sur PlayStation 4. Si son arrivée prochaine en Europe a déjà été actée, sans date définitive, les joueurs PC n’ont pour l’instant aucune information quant à un portage de ce dernier. Néanmoins, des traces d’une fiche de jeu ont été trouvées sur Steam, même si cette dernière n’est pas encore disponible en ligne.

Dès lors, une sortie plus tard sur la plateforme de Valve est plus qu’envisageable. La question reste encore de savoir quand.

En attendant, rappelons que Yakuza : Like a Dragon est attendu en Europe pour courant 2020 et que sa sortie se fera tout d’abord sur la console de Sony, la PlayStation 4.